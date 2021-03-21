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Caner Erkin 11'e döndü

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Beşiktaş maçıyla birlikte 11’e döndü.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Beşiktaş maçıyla birlikte 11'e döndü.


Trabzonspor maçı öncesi teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan, Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor maçlarında kadroda yer almayan ve affedildikten sonra Gençerbirliği maçında ise yedek kalan Caner Erkin, Beşiktaş derbisinde yeniden 11'e döndü. Teknik Direktör Erol Bulut, Caner Erkin'e ilk 11'de görev verirken, Çek sol bek Novak'ı ise yedek soyundurdu.

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