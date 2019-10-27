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Caner Erkin, Antalya deplasmanında yok

Beşiktaş’ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan’a yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gören Caner Erkin, cezası nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kart gören Caner Erkin, cezası nedeniyle Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.


Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinin 77. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırılan Caner, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Sivasspor, Gaziantep FK ve Ankaragücü karşılaşmalarında sarı kart görerek Galatasaray maçına sınırda çıkan Caner, bu mücadelede de kart gördü ve önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

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