Caner Erkin antrenmanda yer almadı!

Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcu Caner Erkin, bugünkü antrenmanda da yer almadı. Erkin'in, hafta sonuna kadar bireysel çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Süper Lig'in 28. haftasında FT. Antalyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürdü. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana Caner Erkin katılmadı. Edinilen bilgiye göre Caner Erkin, disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar bireysel çalışmalarını sürdürecek. Caner Erkin ile ilgili son durumu Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrasında netlik kazanacak.