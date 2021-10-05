Caner Erkin: “Yeniden Milli Takım'da olduğum için mutluyum”

A Milli Takım'a yeniden çağrılan tecrübeli futbolcu Caner Erkin, tekrar ay-yıldızlı forma altında olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, Norveç karşısında da kazanacak güç ve kalitede olduklarını ifade etti.

A Milli Takım'ın Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için kadroya davet edilen isimlerden olan Karagümrük'ün tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, akşam antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun senelerdir A Milli Takım formasını terlettiğini ifade ederek sözlerine başlayan Caner, “Bu nedenle çok mutlu oldum kadroda olduğum için. Diğer maçlar ve Avrupa Şampiyonası'nda da forma giymek isterdim ama nasip değilmiş. Şu anda buradayım ve çok mutluyum. Elimden geleni de vermeye hazırım” dedi.

Daha önce de takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, “Önceden de milli takımdaydık ve burada arkadaştık, hiçbir problem yoktu. Şimdi de yeni bir hocamız geldi. Bundan sonra da ilişki konusunda sıkıntı olmayacaktır. Hepimiz abi-kardeşiz, milli takımda problemler olmadı, olmamalı da. Hayatımıza aynı şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Norveç maçının önemine de değinen Caner Erkin, “İlk önce diğer maçları düşünmemek ve Norveç maçını düşünmek lazım. Şu andaki konumda onlar rakibimiz. Norveç'i yenecek güçteyiz ve bu kalitede oyunculara sahibiz. Bence elimizden geleni yaparak kazanacağımıza inanıyorum. O yüzden güzel geçecek” açıklamasını yaptı.

“Kadroda çok kaliteli oyuncular var”

Milli takımda yaşanan hoca değişikliğiyle ilgili düşünceleri sorulan Caner Erkin, “Şenol hoca da çok değerli bir hocamız. Stefan Kuntz da değerli bir hoca. Burası milli takım. Burada herkes elinden gelen her şeyi yapıyor, bundan da kimsenin şüphesi yoktur. Hocanın farklı bir sistemi vardır, farklı oynattığı bir futbol vardır. Belki burada bir değişiklik olabilir. Belki futbolcu tercihleri farklı olabilir. Futbol zaten futboldur, biz de en iyi şekilde hocamızın taktiğine ve sistemine inanıp ona göre hareket edeceğiz. Hocanın farklı bir sistemi olabilir. Ama sonuçta kadroda çok kaliteli oyuncular var ve buraya gelmeyi çok oyuncu hak ediyor. Takımlarında en iyi olan oyuncular burada olduğunda zaten hiçbir sıkıntı yaşamaz” cevabını verdi.

Caner, Stefan Kuntz'un oynatmak istediği futbol hakkında ise, “Hocanın gelmesinden itibaren çok bir zaman geçmedi. Oynatmak istediği futbolu bize yansıtmaya çalışıyor. Buradan ne oynayacağımızı ya da ne yapacağımızı söylemeyeyim. Bu taktiğe uyarsak bence sıkıntı olmayacaktır Norveç maçında” diyerek sözlerini tamamladı.