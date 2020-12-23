İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Caner'den 6. asist

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Başakşehir mücadelesinde yaptığı 2 asistle bu sezon gole katkısını 6’ya çıkarttı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Başakşehir mücadelesinde yaptığı 2 asistle bu sezon gole katkısını 6'ya çıkarttı.


Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği müsabakada Caner Erkin yaptığı 2 asistle ön plana çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu Erkin, Nazım'ın ve Gustavo'nun attığı gollerde asisti yapan isim olurken, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 14 maçta toplamda 6 asist yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.