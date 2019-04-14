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Cani kocanın karısını ezdiği anları görgü şahitleri anlattı

İSTANBUL (İHA) – Pendik’te bir şahsın kamyonetiyle kendisini terk eden eşini ezdiği anlara şahit olanlar yaşanan dehşet anlarını anlattı.

İSTANBUL (İHA) – Pendik'te bir şahsın kamyonetiyle kendisini terk eden eşini ezdiği anlara şahit olanlar yaşanan dehşet anlarını anlattı.


Pendik'te gerçekleşen olayda iddiaya göre Efil O., 30 yıllık eşi Abdullah O. ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartışmış ve evi terk etmişti. Daha sonra cani koca kamyonetine binerek karısını takip etmeye başlamış ve kadına kamyonetiyle çarpmıştı. Görgü şahitleri yaşanan dehşet anlarını anlattı. Görgü şahitleri korna seslerine dışarı çıktıklarını söyleyerek, “Korna sesleri ve çığlıklara dışarı çıktık .Kadın arabanın altında sürükleniyordu. Bir süre böyle gitti. Adam ardından kadını öyle bırakıp gitti. Polis yakalamış. Ambulans kadını hastaneye götürdü. Şok olduk” dedi.

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