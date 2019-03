Canikli: “Ekonomik anlamda bütün sızıntıları tıkadık”

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye'nin nasıl bir beka sorunu yaşadığını anlatarak, “Yine son üç gün içerisinde bir hamle bekliyoruz ama aşağı yukarı yapabilecekleri de çok fazla bir şey kalmadı. Ekonomik anlamda bütün sızıntıları tıkadık. Dolayısıyla inşallah bu dengelerle seçime gideceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ümraniye Nikah Sarayı'nda gerçekleşen ‘Giresunlular ile Gönülden Gönüle' programına katıldı. Programa Canikli'nin yanı sıra AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır ve çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, programda yaptığı konuşmada Türkiye'nin nasıl bir beka sorunu yaşadığını anlattı. Farklı şekillerde Türkiye'ye yönelik operasyonların gerçekleştirildiğini anlatan Canikli, ABD Başkanı Trump'ın attığı twettlerle etkilenen ekonominin artık hiçbir şekilde etkilenmediğini dile getirdi. Son olarak iki gün önce yapılmak istenen Dolar operasyonuna değinen Canikli, “İki gün önce Londra merkezli büyük bir operasyon gerçekleştirdiler. Operasyon şu. Türk Lirası'nın değerini düşürmek, Dolar'ı fırlatmak. Nasıl yapılıyor? Biraz teknik bir konu anlatmaya çalışayım. Açığa Türk Lirası satıyor. Olmayan Türk Lirası'nı açığa satıyor. Ne zaman? Belirli bir süre sonra ödemek üzere açığa Türk Lirası satıyor. Ama çok büyük rakamlar. Milyar Dolarlarla ifade edilen rakamlar. Ama Merkez Banka'mız muhteşem bir adım attı. İlk defa uygulandı bu sistem. Şimdi açığa satışlarda o vadesi geldiğinde Türk Lirası bulması gerekiyor. Türk Lirası bulacak ki hesabını kapatması gerekiyor. Büyük rakamlar bunlar. Merkez Bankası da o piyasaya verdiği Türk Lirası'nı kesince, döviz bulup hesabı kapatamaz hale geldi ve oyun ters tepti. Şimdi tekrar hemen düştü. Bu en son yaşadığımız olay. Çok açık ve net bir şekilde operasyon devam ediyor. Güzel olan şu. Elhamdülillah hiç birisi artık onların beklediği tahribatı yapmıyor. Bu da Türkiye'nin gücünden kaynaklanıyor. Ekonomi gerçekten güçlü. 40 milyon turisti olan bir ülkenin ekonomisine o kadar kolay darbe vuramazsınız. 180 milyar Dolarlık ihracat potansiyeli olan bir ülkeyi hazmedemezler, hazmedemiyorlar. Yani yiyemiyorlar, hazmedemiyorlar” şeklinde konuştu.

“Sadece mahalli seçim değil, beka seçimi”

Bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen desteğin azaltılarak, meşruiyetini tartışmaya açmak istediklerini hatırlatan Canikli, “Şimdi 31 Mart seçimleri vesile edilerek, tekrar bu kadronun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin liderliğinin gücü kırılmaya çalışılıyor. Siyasilere en büyük güç veren husus, milletin verdiği destek, destek oranıdır. Arkasında ne kadar güç varsa sesi o kadar gür çıkar. Türkiye'de ve dışarda, bu böyledir. Dünyanın her yerinde böyledir. Siyasetçiye milletin verdiği destek zayıfsa boynu büküktür, sesi fazla çıkmaz. Cumhurbaşkanımızın sesi onun için her yerde gür çıkıyor. Onun için one minute diyebiliyor. Onun için dünya beşten büyüktür diyebiliyor. Bu çünkü milletin verdiği destek nedeniyle.

Şimdi 31 Mart seçimlerini vesile kılarak, bugün ki arkasındaki desteği azaltmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin her yerinde. O nedenle sadece mahalli seçim değil. Aynı zamanda bir beka seçimi, bu yönüyle de beka seçimi.

Eğer kendilerinin düşündüğü bir oran var. Cumhurbaşkanımızın kamuoyu desteğini, milletin verdiği desteği belirli bir oranın altına çekebilirlerse, ondan sonra meşruiyet tartışması açacaklar ve ondan sonra uluslararası arenada da herkes kendi ülkesinde gücü zayıflamış bir lider olarak görecek. Gücü ne kadar fazlaysa, ne kadar kamuoyu desteği varsa, sesi de uluslararası alanda o kadar yüksek çıkıyor. Bu oyun bu” diye konuştu.

“Ekonomik anlamda bütün sızıntıları tıkadık”

Seçimlere etki etmek için yeni bir ekonomik hamle girişimi beklediklerini ifade eden Canikli, ekonomik anlamda bütün sızıntıları tıkadıklarını söyledi. Canikli, “Tabi bunu son dönemde ekonomi ile yapmaya çalışıyorlar. Ayrıntıya girmiyorum ama elhamdülillah halloldu. Onların istedikleri gerçekleşmedi ve gerçekleşmeyecek. Yine son üç gün içerisinde bir hamle bekliyoruz ama aşağı yukarı yapabilecekleri de çok fazla bir şey kalmadı. Ekonomik anlamda bütün sızıntıları tıkadık. Dolayısı ile inşallah bu dengelerle seçime gideceğiz. Ama 31 Mart seçimlerinde artık bu sefer, bunları milletin yakasından düşürmemiz lazım, başta Kılıçdaroğlu olmak üzere. Bu ülkenin menfaatleri korunmuyor, başka ülkelerin menfaatlerinin sözcülüğünü yapıyorlar. Bu milletin yakasından düşmesi gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve diğerlerini artık kaleye göndermemiz lazım” dedi.

Programda bir konuşma yapan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ise Ümraniye'de uygulayacakları projeleri anlatarak, yüzde 70 oy hedefini yineledi ve programa katılanlardan destek istedi.