İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Canlı ders saatlerine İstiklal Marşı ile başlıyorlar

Uğur Okulları, 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim tüm kademelerde başlayan canlı dersler ile kesintisiz sürdürüyor.

Uğur Okulları, 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim tüm kademelerde başlayan canlı dersler ile kesintisiz sürdürüyor. Her hafta dersler tıpkı okulda olduğu gibi İstiklal Marşı ile başlayıp hafta sonunda yine Marş ile bitiyor. Öğrenciler ve öğretmenler ders müfredatı haricinde okulda yapılan öğrenim sürecini destekleyici tüm çalışmaları da evlere taşıyor.


Uğur Okullarında uzaktan eğitim 2 yıldır kullanılan, veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi Metodbox ile geçen hafta başladı. Deneyimli akademik kadronun oluşturduğu anlatımlı ders videoları, deneme sınavları, düzey ölçme, Türkiye geneli sıralama, duyuru ve takip gibi birçok farklı alanda hem öğrenci, hem öğretmen hem de velilerin kullanımına sunulan Metodbox‘tan günlük ortalama 74 bin kullanıcı aktif olarak faydalanıyor.


30 Mart'ta başlayan canlı derslerin anlatımları ise interaktif bir şekilde devam ediyor. Her pazartesi 09.55'te bağımsızlık ruhumuzu temsil eden eserimiz İstiklal Marşımızı coşkuyla okuyarak derslere başlanıyor, her cuma 16.25'te dersler yine Marşı ile sonlanıyor.


Online eğitim süresince öğrenciler, işlenen ders müfredatının yanı sıra sabah sporundan okuma saatine, sanal tur önerilerinden deney çalışmalarına kadar uzanan geniş bir program ile öğrenimini sürdürüyor. Geçmişin deneyimlerini geleceğin eğitimi ile buluşturduklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu; “Teknolojik altyapımızla kesintisiz olarak eğitim hizmetimizi sunmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin her süreçte yanlarındayız, müfredatımızı layıkıyla işlerken eğitim öğretimi destekleyen tüm çalışmalarımızı da aksatmadan devam ettiriyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.