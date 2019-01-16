‘Canlı Tıklanabilir Video Teknolojisi'ne milyonluk yatırım

Keiretsu Forum Türkiye televizyon teknolojisi tarihinde yeni bir dönem başlatmayı hedefleyen Smarter TV'ye 1 milyon 200 bin TL'lik yatırım yaptı.

Melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum, startupların önemli kaynak sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Keiretsu Forum'un Türkiye ayağı Keiretsu Forum Türkiye, Smarter TV'ye 1 milyon 200 bin TL'lik yatırım yaptığını duyurdu.

Hem yerli hem yabancı yatırımcıya büyük ilgi

Konuyla ilgili açıklama yapan Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Esra Talu, Keiretsu Forum'un 19 yılda binin üzerinde girişimci şirkete 800 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiğini, söz konusu rakamın önemli bir bölümünü de erken aşama yatırımların oluşturduğunu vurguladı. Talu, “Dünya genelinde 54 merkezde yılda 3 bin 600'ün üzerinde girişim Keiretsu Forum networkünde sunuma çıkıyor. Türkiye'de de benzer yoğunluk söz konusu ve üye yatırımcılarımız yerli girişimlere olduğu kadar, yabancı girişimlere de büyük ilgi gösteriyor. Smarter TV'de bunun örnekleri arasında yer alıyor” dedi.

“Yabancı girişimleri Türkiye pazarında faaliyet göstermeye davet ediyoruz” açıklamasını yapan Talu, “Ülkemize gelen girişimleri üye portföyümüzde yer alan kurumsal üyelerimiz ile tanıştırıyor ve stratejik işbirlikleri için zemin oluşturuyoruz. Bunlardan bazıları ABD'de Nasdaq'da halka bile açıldılar. Türkiye girişimcilik ekosisteminin büyümesinde, gelişmesinde bunun çok önemli ve değerli bir misyon olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra da yolumuza bu global bakış açısı ile devam edeceğiz” diye konuştu.

Televizyon tarihinde yeni bir dönem

‘Elektronik Medya (E-Medya)' alanında, ‘Canlı Video Üretim Teknolojisi' kapsamında atağa geçmeyi hedefleyen Smarter TV, canlı ‘tıklanabilir' video ile gerçek etkileşimli televizyon teknolojisini birarada sunmayı amaçlayarak, televizyon tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralamaya planlıyor.

İsrail'de 2014 yılında Elad Hollander ile Victor Shenkar tarafından kurulan ve A Seri'de yatırımcılarından toplamda 1,5 milyon doların üzerinde fon toplayan Smarter TV'nin bu yılın Nisan ayında pazara çıkması hedefleniyor. Ayrıca Smarter TV, canlı tıklanabilir video uygulaması kapsamında 2019 yılında özellikle Brezilya ve Avrupa futbol liglerine konsantre olmayı planlıyor.