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Canlı yayında öğrencilere karne sürprizi

Erzurum’un Pasinler ilçesindeki Serçeboğazı Köyü İlkokuluna giden Esra Erol ekibi canlı yayında tüm öğrencilere karne hediyelerini teslim etti.

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Serçeboğazı Köyü İlkokuluna giden Esra Erol ekibi canlı yayında tüm öğrencilere karne hediyelerini teslim etti. Karnesini gösteren her öğrenciye kıyafet, mont, bot ve çorap dağıtıldı.



‘Kolide sevgi var, kardeşlik var, paylaşmak var, umut var, gelecek var, güzel yarınlar var' sloganıyla başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugün Esra Erol ekibi, Kızılay ile birlikte Erzurum'daydı. Canlı yayında köy okuluna gidilerek, karne hediyesi götüren Esra Erol ve Türk Kızılay ekibi “Onların yüzündeki tebessüm her şeyden önemli" diyerek, çocukların mutluluğuna ortak oldu. Ülkemizin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocuklarımızın eğitimlerini desteklemeyi hedefleyen ‘Kolide Ne Var?' projesiyle Haziran 2019 tarihine kadar bin 500 köy okuluna mutluluk kolileri dağıtılmaya devam edecek.


Proje kapsamında bugüne kadar 1057 kız öğrenci, 1166 erkek olmak üzere toplam 2 bin 223 öğrenciye mutluluk kolileri teslim edildi.

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