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Cansın Çınar yeniden Altekma'da

Transfer çalışmalarıyla AXA Sigorta Efeler Ligi hazırlıklarını sürdüren TFL Altekma, bir önemli oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

2013-2014 sezonunda Altekma forması giyen orta oyuncu Cansın Çınar, 6 yıl sonra yeniden yuvaya döndü.


Geçen sezonu Tokat Belediye Plevne'de geçiren 30 yaşındaki 2.01 boyundaki voleybolcu spor yaşamına Arkas Spor'da başladı. Ardından Halkbank, TED Kolej Ankara, Bal Spor ve İnegöl Belediyespor'da görev yapan Cansın, yeniden güzel günler geçirdiği Altekma'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Efeler Ligi kariyerine İzmir'de Altekma formasıyla devam edeceğini ve bu yüzden çok heyecanlı olduğunu belirten tecrübeli voleybolcu, “Yeniden İzmir'e dönmemde katkısı olan tüm Altekma ailesine teşekkür ediyorum. Kulübümüzün hedefleri doğrultusunda güzel bir sezon geçireceğimize olan inancım tam” dedi.


Cansın'ı yakından tanıdıklarını ve bunun tercihlerinde önemli bir etken olduğunu belirten Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş ise, “Cansın çalışkan, takım ruhuna inanan ve hedefleri olan bir oyuncu. Kendisine hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.

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