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Cansu Özbay: "Asla pes etmedik"

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Cansu Özbay, Kanada ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, karşılaşmada asla pes etmediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Cansu Özbay, Kanada ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, karşılaşmada asla pes etmediklerini söyledi.


Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında Kanada'yı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Cansu Özbay, galibiyeti değerlendirdi:


"Bizim için çok zor bir maçtı. Bugün sahada mücadele ettiğimiz pek çok etken vardı fakat asla pes etmedik. Dördüncü sette gerçekten çok iyi şeyler yaptık, 23-17 gerideyken seti kazanmaya odaklandık ve bunu başardık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum çünkü bu maç sıralama ve önümüzdeki diğer maçların gidişatı için çok önemliydi."

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