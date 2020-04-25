İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Çantamda bomba var" diyerek tren raylarına oturdu

Bakırköy’de "çantamda bomba var" diyerek tren raylarına oturan şahıs, polis ekiplerince gözaltında alındı.

Bakırköy'de "çantamda bomba var" diyerek tren raylarına oturan şahıs, polis ekiplerince gözaltında alındı.


Bakırköy - Yeni Mahalle tren istasyonları arasında çantasında bomba olduğunu iddia eden bir şahıs, raylara oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çantasıyla tren raylarında dolaşmaya başlayan şahıs ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Özel harekat polisleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahıs polisin uzun uğraşları sonucunda teslim oldu.


Yapılan ilk incelmede çantada herhangi bir bomba izine rastlanmadı. Zanlı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.