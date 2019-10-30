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Çapa Tıp Fakültesinden çalınan ambulans ormanlık alanda bulundu: 2 gözaltı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulans, Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda bulundu.

Ambulans çevresinde birilerinin olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya ateş açtı. Olayla ilgi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda hastaneye ait olan ambulans çalınmıştı. Polis ekipleri ambulansı bulmak için çalışma başlatmıştı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, çalınan ambulansın Eyüpsultan Göktürk Göleti civarındaki ormanlık alanda görüldüğüne yönelik ihbar aldı. Vatandaş ihbarını değerlendiren ekipler arama çalışmalarını ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda ambulans ormanlık alanda bulundu. Ambulans çevresinde birilerinin olduğunu gören polis ekipleri şahısları durdurmak için havaya 3 el ateş açtı. Olayla ilgi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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