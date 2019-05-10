Cappy'den Ramazan ayına özel şerbet

Doğal meyve tatlarının lezzetiyle piyasaya çıktığı 2010 yılından bu yana yoğun ilgi gören Ramazan şerbeti, bu yıl da İftar sofrasında yerini alacak.

Her sene gördüğü yoğun ilgi ile Ramazan sofralarının en sevilen lezzetlerinden biri haline gelen Cappy Geleneksel Ramazan Şerbeti, 9. senesinde yeniden tüketicilerle buluşuyor.

Yeniden hayata geçirilen Ramazan şerbeti, zenginleştirilen içeriğiyle özel bir lezzet sunuyor. Eşsiz lezzetini vişne, kırmızı üzüm, erik, zencefil, karanfil ve incir tatlarının dengeli uyumundan alan şerbet, ferah tadı ve zengin içeriğiyle, iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olarak bu yıl da Ramazan'la birlikte sofralarımızda yerini alıyor.