Cardiff City'in yeni transferi Sala'yı taşıyan uçak kayboldu

Cardiff City'in Nantes'ten renklerine bağladığı Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın radardan çıktığı ve hava kontrol kulesiyle temasının kesildiği açıklandı.

Premier Lig ekibi Cardiff'in yeni transferi Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu özel uçağın kaybolduğu iddia edildi. BBC ve Fransız haber kaynaklarının geçtiği bilgiye göre; Sala'nın uçağının hava kontrol kulesi ile temasının kesildiği ve uzun zamandır oyuncunun uçağından bilgi alınamadığı öğrenildi. Fransız polisinin de doğruladığı haber sonrası Sala'nın uçağı için arama kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi.

17 milyon Euro karşılığında Cardiff'e transfer olan Arjantinli oyuncunun, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes'a geri döndüğü açıklandı.