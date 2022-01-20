Çaresiz aile 37 gündür kayıp olan oğullarından gelecek iyi haberi bekliyor

Eyüpsultan'da yaşayan Yağcı ailesi 37 gündür oğullarından haber alamıyor. Kötü alışkanlıkları olmayan evladının arkasından gözyaşlarına boğulan baba Mehmet Yağcı, “Oğlum Kocaeli Üniversitesi'ne gidiyorum diyerek gitti. Okula hiç gitmemiş. Bir arkadaşıyla birlikte ev tutmuş. Yazın çalıştığı bir yerde birisine para vermiş. Sonra alacağını almak için o arkadaşını aramış. Çocuğum parasını alacak diye tehdit edilmiş. Bu çocuk nereye gitti bilmiyoruz. Dışarı da saklanıyor mu? Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz” dedi.

Eyüpsultan'da yaşayan Mehmet ve Fadime Yağcı çiftinin 4 çocuklarından biri olan 19 yaşındaki Eyüp Yağcı'dan 37 gündür haber alınamıyor. Aylar önce evden üniversiteye okumaya gidiyorum diye evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Eyüp Yağcı'nın ailesi oğullarından gelecek iyi haberleri bekliyor.

"Üniversite'ye gidiyorum diye gitti, arkadaşıyla ev tuttu"

Çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen Baba Mehmet Yağcı, “Oğlum Kocaeli Üniversitesi'ne gidiyorum diyerek gitti. Hatta Alibeyköy otogarına ben bıraktım. Bu çocuk orada okula hiç gitmemiş. Buradan gitmeden önce bir arkadaşıyla birlikte ev tutmuş. Orada seneye YKS'e hazırlanmak için ders çalışmış. O dönemde 4 aylık kira parasını ödemiş. Bir müddet böyle idare etmiş. Yazın çalıştığı bir yerde birisine 5 bin TL para veriyor. Sonra alacağını almak için o arkadaşını baya bir süre arayıp uğraş veriyor. 10 Aralık'ta bizim yanımıza geldi. Önceleri de gelirdi ama hep telefonda kendisiyle görüntülü konuşuyorduk. Bize yurtta kaldığını söylemişti. Buraya geldiği zaman annesine söyledim ki bu çocuk biraz zayıf gözüküyor. Annesi de ona yaprak dolması hazırladı. 3 gün bizimle birlikte kaldı. En son yine gidiyorum diyerek evden çıktı” dedi.

"Çocuğum tehdit edilmiş"

13 Aralık'ta evden ayrılan oğlunu bir daha göremediğini kaydeden baba Yağcı, “Evden çıktıktan sonra Kocaeli'ne gitmedi. Buradan bir arkadaşını arayarak Sultangazi'ye gidiyor. Arkadaşını arayarak ben geldim müsaitsen gel. O da diyor ki ben okuldayım şimdi gelemem akşam görüşürüz diyor. Sonra para verdiği kişiyi arıyor. Para verdiği kişi buna korsan taksi gönderiyor. Korsan taksiyle onun evine gidiyor. Oğlum baya bir mücadele vermiş. Arkadaşlarına ben onu öldürmeye gideceğim demiş. Bunların hiç birini biz bilmiyoruz. Bunları sonradan öğreniyoruz. Çocuğum tehdit edilmiş. Ses kayıtları var. Sen böyle yaparsan yanlışlarını babana söyleyeceğim demiş. Çocuğun 1 ayda psikolojisi bozulmuş. O çocuk ifadesinde yanına geldiğini, yemek yedik. Sonra da 22.30 otobüsüne bindirdim gitti diyor. Akbil basması gözüküyor ama otobüse binmiş mi binmemiş mi bilmiyoruz. Çocuk oradan çıktıktan sonra gece 24.00'da Florya sahilinde gözüküyor. Bu çocuk oraya neyle gitti bilmiyoruz. Birisi mi çocuğun peşinden geldi. İntihara mı zorladılar onu da bilemiyoruz. Soruşturmalar devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz'

40 gündür çocuğunun kayıp olduğunu ve bulunması için devlet büyüklerinden yardım istediğini ifade eden Baba Yağcı, “ Bu çocuk dışarı da saklanıyor mu? Biz gerçekten çok kötü durumdayız. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz. Benim çocuğum tertemiz bir çocuktu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Evde duramıyorum. Gece sokaklara çıkıp dolaşıyorum. Bir ay boyunca Avcılar'ı Florya sahilini aradım. Ne yapacağımızı şaşırdık. Allah rızası için gören varsa çocuğumun sadece yaşadığını bileyim yeter. Yüreğim soğuyacak. Eğer öldüyse, Allah vermesin inşallah ölmedi. Ben ona karşı bir yanlış yapmadım. Bunun cenazesi çıkar ama o da yok. Bu çocuk gizleniyorsa, ya da buna yardım ediliyorsa, bunu alıp götürdülerse de Allah biliyor. Bizim gücümüz yetmiyor. Devletimden acilen bu konuya el atmasını istiyorum. Psikolojimiz bozuldu. Çocuklar okula gidemiyor. Ben işe gidemiyorum” açıklamasında bulundu.

"Ne olur oğlum ortaya çık, yeter ki evine dön"

Gözyaşları içerisinde oğlunun bir an önce evine dönmesi çağrısında bulunan acılı Anne Fadime Yağcı, “Oğlum artık dayanamıyorum. Ne olur oğlum sağ isen de ölüysen de Allah'tan gelene razıyız. Ölüyse ölüsünü, diri ise dirisini ne olur bulun bize. Sen ayrı yaşamak istiyorsan baban sana ayrı ev verecek. Evimiz var, imkanımız var. Bizimle yaşamak istemiyorsan da o imkanı sana sağlayacağız. Her eksiğini de karşılayacağız. Ne olur ortaya çık. Yeter ki bize dön. Yaşadığını bilelim yeter oğlum” dedi.