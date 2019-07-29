Carlos Ponck, Başakşehir'de

Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Carlos Ponck le 4 yıllık sözleşme imzaladıBaşakşehir Kulübü, Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü’nde forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues ‘Ponck’ ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir Kulübü, Portekizli futbolcu Carlos Ponck le 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir Kulübü, Portekiz ekibi Desportivo Aves Kulübü'nde forma giyen Carlos dos Santos Rodrigues ‘Ponck' ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Defans oyuncusunun imza törenine yönetici Mustafa Eröğüt de katıldı.