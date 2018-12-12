CarrefourSA, Yerli Malı Haftası'nı yüzde 20'ye varan indirimlerle kutluyor

CarrefourSA, Yerli Malı Haftası'nı yüzde 100 yerli besi etlerden, yerli tohumdan üretilen yaş sebze-meyvelere, coğrafi işaretli ürünlerden Tarım Kredi Birlik marka bakliyat ürünlerine kadar ülkemize has birçok yerli ürünü yüzde 20'ye varan indirimli fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, her yıl 12 - 18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası'nı bu yıl yerli üretime verdiği destekle reyonlarına taşıyarak müşterileriyle buluşturduğu yerli ürünlerle kutluyor.

Kutay Kartallıoğlu: “Yerli üretimi önemsiyor yerli malına her hafta sahip çıkıyoruz”

CarrefourSA olarak yerli ürünlere verdikleri değere değinen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu; “Üzerine yaşadığımız topraklardan çıkan ya da bu topraklarda üretilen her şeyin, hem ekonomiye can kattığı hem de gelecek nesillere miras bırakılması gerektiği bilinciyle hareket ediyor, yerli mallarını önemsiyoruz” dedi ve şunları dile getirdi: “CarrefourSA olarak müşterilerimize çeşidi bol, taze ve uygun fiyatlı sebze - meyve sunabilmek amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ile başlattığımız ‘Yerli tohum - Taze Mahsul' projesini devam ettiriyor, bu iş birliğini bakliyat ve süt ürünleri ile geliştirerek müşterilerimize gıda dendiğinde akla gelen birçok ürünün yerlisini sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Taze gıdanın bir diğer kolu kırmızı ette kaynağı belli yüzde 100 yerli besi et ürünlerini reyonlarımızdan müşterilerimizle buluşturuyoruz. CarrefourSA olarak yerli mallarına her hafta reyonlarımızda yer vererek sahip olduğumuz mirası gelecek nesillere aktarmak için çabalıyoruz.”

Birçok ürünün yerlisinde indirim rüzgârı

Yerli Malı Haftası kapsamında CarrefourSA, bu yıl yerli tohumlardan üretilen yaş sebze - meyveden yüzde 100 yerli besi etlere ve Tarım Kredi Birlik üretimi yerli bakliyat ürünlerine kadar birçok yerli ürünü yüzde 20'ye varan indirimle reyonlarına taşıyor.

İlkokul öğrencileri Yerli Malı Haftası ile ilgili bilgilendirildi

Yerli Malı Haftası kapsamında bilgi edinmek amacıyla ilkokul öğrencileri, CarrefourSA'nın hipermarketlerini ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler, hipermarketlerdeki reyonlar arasında gezerek yerli üretim ürünler hakkında uzmanlarından bilgi sahibi oldular.