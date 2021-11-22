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CarrefourSA'da şok eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi

CarrefourSA’da şarküteri reyonunda dolaşan kedi, kavurma yedi.

CarrefourSA'da şarküteri reyonunda dolaşan kedi, kavurma yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.


İddiaya göre, görüntüler Beylikdüzü CarrefourSA şubesinde kaydedildi. Bir kedi, şarküteri ürünlerinin bulunduğu reyona girdi ve kavurmayı afiyetle yedi. Kedinin şarküteri reyonunda karnını doyurduğu anlarda hiçbir çalışanın olmaması ve bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.


Kameraya yansıyan görüntülerde şarküteri reyonuna giren kedinin kavurmayı yemesi yer alıyor.

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