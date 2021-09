CarrefourSA'dan çocuklara umut olacak kampanya

com veya CarrefourSA Online Market üzerinden 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak her bir Head&Shoulders ve Pantene alışverişi, Make-A-Wish Türkiye'ye (Bir Dilek Tut Derneği) katkı olacak.

CarrefourSA, 1 - 30 Eylül tarihleri arasında tüketicilerin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanan Procter & Gamble (P&G) ve hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştiren Make-A- Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) ile birlikte “Doğrusu, Çocuklara Umut Olmak” diyerek bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza atıyor.

Kampanya kapsamında tüketiciler, com veya CarrefourSA Online Market üzerinden yapacakları her Head&Shoulders ve Pantene alışverişinde Make-A- Wish Türkiye'ye (Bir Dilek Tut Derneği) katkıda bulunacaklar.

Make-A- Wish Türkiye 3-18 yaşları arasında çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi zor ve travmatik tedavi süreçleri olan hastalıklar ile mücadele eden çocukların gerçekleşmesini imkansız olarak düşündükleri bir hayallerini gerçekleştirmek için destek oluyor.

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42'si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72'sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64'ünün hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39'unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor.

“Yaşam için Doğrusu” diyen CarrefourSA, çocukların eğitim, oyun gibi haklarının korunarak devam ettirilmesi amacıyla uzun yıllardır birçok projeye destek verip düzenlediği kampanyalarla müşterilerini de bu projelere dahil ediyor.