CarrefourSA'dan “Kent Tarımı” seferberliği

İstanbul'da 100 çiftçiyle başlatılan proje, Ankara ve İzmir'le devam edecek. Yerli üreticiye alım garantili tarım fırsatı sunan Kent Tarımı ile ürünlerin daha taze ve uygun fiyatlı olarak raflara geleceğini söyleyen CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, “Gıda atığı ve karbon ayak izimizi azaltacak bu üretim modeli ile bir yıl içinde İstanbul mağazalarımızın tüm yeşillik grubundaki ihtiyacının yarısını karşılayacağız” dedi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, organize gıda perakende sektöründe gerçekleştirdiği projeleri sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'de 46 ilde 900'den fazla mağazası, 11 binden fazla çalışanı ve 14 deposuyla müşterilerine hizmet eden CarrefourSA, yerel üretici ve sürdürülebilir tarım için hayata geçirdiği çalışmalarını “Kent Tarımı” projesi çatısı altında birleştirdiğini açıkladı.

Kent Tarımı Projesi'ne ilk olarak İstanbul'da bulunan Göçbeyli, Kızılcaali, Kadıllı ve Aydos'ta 310 dönümlük tarım arazilerindeki ürünlerin alımıyla başladıklarını söyleyen CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu, “Kendi sektörümüzde ‘ilk'lere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuzla uzun zamandır tarım ekonomisi ve yerli üreticiye desteklerimizi sürdürüyoruz. Şimdi bu çalışmalarımızı bir adım öteye taşıdık ve Kent Tarımı çatısı altında birleştirerek, önemli bir seferberlik başlattık. ‘Şehirde Üretiyoruz; Taze ve Güvenli Tüketiyoruz' sloganıyla başlattığımız projemiz İstanbul'un ardından Ankara'da ve İzmir'de de büyüyecek. Sadece sebze değil bakliyat ürünlerinde de bölgenin özelliği ve toprak yapısına uygun kent tarımını destekleyeceğiz. Şu an yeşillik grubunda Kent Tarımı üretimi, İstanbul mağazalarımızdaki toplam satışlarımızın yüzde 5'ini karşılıyor. Mevcut ve potansiyel üreticilerle 1 yıl içinde hedefimiz bu oranı yüzde 50'ye çıkarmak” dedi.

"Mesafelerle birlikte maliyet de azalıyor"

Göçbeyli Köyü'nde çiftçileri ziyaret eden ve projenin detaylarını aktaran Kartallıoğlu, 2050 öngörüsüne göre dünya nüfusunun 10 milyara, Türkiye nüfusunun ise 105 milyona ulaşmasıyla birlikte dünyada bozulan üretim ve tüketim dengesinin daha ciddi boyutlara ulaşacağını söylerken, “Gıda talebine dayalı üretim 2050 yılına geldiğimizde yüzde 65, gıda üretimi için ihtiyaç duyulan su tüketimi ise yüzde 15 artacak. Bu rakamlar, gıdanın ve suyun sürdürülebilirliğini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Bu kapsamda gıdanın temeli olan tarımsal üretimlerin sürdürülebilirliği için hayata geçirdiğimiz Kent Tarımı Projesi, her gün raflarımıza gelen ve müşterilerimizin sofrasına ulaşan gıdanın taze, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir olması amacımızdaki kararlılığımızı ortaya koyuyor” dedi.

“CarrefourSA olarak, her gün yüzbinlerce müşterimizi mağazalarımızda ağırlıyoruz. Bu yüzden raflarımıza taşıdığımız her ürünün ‘doğru' olması önceliğimiz. Kent Tarımı'nda da bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz” diyen Kartallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projemizle kentin etrafında bulunan tarım alanlarında sürdürülebilir üretim hedefliyoruz. Bu model, tüketici için de üretici için de fırsatlar barındırıyor. Mesafelerin kısalmasıyla lojistik ve akaryakıt başta olmak üzere gıda fiyatlarına yansıyan birçok maliyet kaleminden de tasarruf edeceğiz. Bu tasarruf elbette raflara da yansıyacak. Bu ürünlerin raf fiyatlarında yüzde 20 civarında bir tasarruf öngörüyoruz.”

“Ekonomik kayıpların önüne geçiyoruz”

Kent Tarımı'nın aynı zamanda tarımın ve dünyanın sürdürülebilirliğine katkılarından da bahseden Kartallıoğlu, “Kent Tarımı projesi ile İstanbul'un içinde 30 km uzaklıkta yer alan köylerde tarım yapan çiftçilerimizle garantili alım anlaşmaları yapmaya başladık. Kent Tarımı kapsamında çiftçilerimizin üretim süreçlerini kontrol ediyor, planlı ve sürekli bir şekilde üretim yapılmasını ve hasadın gerçekleşmesini sağlıyoruz. Depolarımıza ve mağazalarımıza yakın olan tarım alanlarından alım yapıldığı için lojistik, depoda bekleme süresi, soğutma, işleme ve paketleme gibi konularda tasarruf sağlıyoruz. Ekonomik kayıpların önüne geçerken tüm süreçleri kontrol ederek karbon ayak izimizi azaltıyoruz. 4 aylık hesaplamalarımıza göre 19 ton CO2e azaltımdan söz edebiliriz. Bunun yanı sıra biyoçeşitliliğin artması, bilinçli tarımla birlikte doğru gübre ve su kullanımı da bu projenin dünyaya faydaları. Ancak daha önemlisi bu projemiz, uzun dönemdir sürdürdüğümüz gıda atığı yönetiminin en somut kanıtı. ‘Yerinde Üretim Yerinde Tüketim' vizyonuyla bu projemizde gıdanın tazeliğini korurken, planlı üretim ve satış süreçleri ile de ihtiyaç fazlası üretimin önüne geçerek, gıda kaybını azaltacağız. Tedarik zincirini kısaltarak, limitli kaynakların yönetimini kontrol edecek, ekonomik kayıpların önüne geçeceğiz. Kent Tarımı ile mevsimsel üretime göre ürün ekimlerinin yapılmasını sağlayarak bölgedeki biyoçeşitliliğin korunmasını ve artmasını destekleyeceğiz” dedi.

‘Yerin Üretim Yerinde Tüketim' modelini destekleyecek

Kartallıoğlu, “2023 yılında 100 çiftçi ile kent tarımını desteklemeye başladık. Önümüzdeki süreçte daha fazla çiftçi ile çalışarak bu sayının artmasını sağlayacağız. Toplamda 310 dönümde sezon üretimi kapsamında kara lahana, pazı, fındık turp, tere, dere otu, maydanoz, kıvırcık ekimleri yapılıyor. Bu ürünler 24 saatte raflara taşınıyor ve raftaki ömür süresi de uzak lokasyondan gelen ürüne göre 2 gün daha fazla oluyor. Bu aynı zamanda ürünün buzdolabında da daha uzun süreli kalması demek. Bu alanlarda yapılan üretimler ise talebe, ekim alanına ve mevsimsel şartlara göre değişim gösterecek. Hedefimiz farklı illerde kent tarımı projemizi yaygınlaştırarak yerinde üretim yerinde tüketim modelini desteklemek” ifadelerini kullandı.

“Kırsal kalkınma ve istihdama büyük destek”

Kent Tarımı projesi, aynı zamanda kentin içinde yer alan kırsal bölgelerde ekonomik kalkınma ve istihdam sağlanması için de önemli bir rol oynuyor. Kartallıoğlu, “CarrefourSA olarak çiftçiye alım garantisi veriyor, satış noktası sunuyoruz. Böylelikle yerli üreticiyi destekleyerek gönül rahatlığıyla tarımsal üretimine devam etmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Çiftçilere verilen bilgilendirme çalışmalarıyla tarım ekonomisi için de ‘doğrusu'nu amaçladıklarını aktaran Kartallıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Tüm üretim süreçlerini takip ediyor, planlı üretim yaparak besin değeri yüksek, taze ve verimli ürün almalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte doğru üretim için yatırımlarına destek oluyor, üretiminin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Üreticilerimizin her zaman arkasındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz.”