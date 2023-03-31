CarrefourSA'dan Ramazan ayına özel menüler

CarrefourSA'nın “Doğrusu” sloganının simgelerinden biri olan ‘Lezzet Arası' restoranlarının; İstanbul Bursa, Mersin, İzmir ve Ankara'daki 14 farklı noktada market fiyatına gastronomik imkan sunarak alışverişe mola verirken, müşterilerine reyondan market fiyatına aldıkları et, balık veya tavuk ürünlerini restoranda ücretsiz pişirterek yeme ya da Al-Götür servisinden faydalanma imkanı sunduğunu açıklandı.

İftara özel menüler

Günlük ve taze olarak hazırlanan birbirinden lezzetli ve doyurucu yemekler, iftara özel hazırlanan menülerle Ramazan ayı boyunca Lezzet Arası noktalarında uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Tavuk ve Köfte seçeneği ile çorbadan tatlıya 8 çeşit ürünle hazırlanan iftar menülerinin yanı sıra Lezzet Arası'nda müşteriler günlük hazırlanan taze ve sulu yemeklerle kendi özel iftar menülerini de oluşturabiliyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte geleneksel hale gelen avantajlı ramazan kolileri de bu yıl CarrefourSA mağazaları ve carrefoursa.com'da satışa sunuluyor. 4 farklı paket içeriği bulunan ramazan kolileri, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı Ramazan ayında markanın müşterileri için sunulan bağış seçeneği ile iyilik hareketine de dönüşüyor. Ramazan Kolisi seçeneğinin yanı sıra kişiler, Hediye Kartları'nı sevdikleri ve ihtiyaç sahipleri için satın alabiliyor.

Un, yağ, şeker, çay, bakliyat ürünleri başta olmak üzere birçok besin değeri yüksek ve ana mutfak ihtiyaçlarının içerisinde bulunduğu 4 farklı seçenekle marka, Klasik Ramazan kolisini, Mega Ramazan kolisini, Süper Ramazan kolisini ve Lüks Ramazan kolisini uygun fiyatlarla satışa sunuyor.

Yardımlar iyiliğe dönüşüyor

Marka, Ramazan kolisi bağışı kampanyasında müşterilerine farklı STK'lara bağış imkanı sunuyor. Online alışverişlerde AFAD, Kızılay, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Tohum Otizm Vakfı, TİDER, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Danışma Vakfı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bağış yapılabilecek kurumlar arasında yer alırken, mağazalardaki fiziksel alımlarda Kızılay ve AFAD'a bağış yapılabiliyor.