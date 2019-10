CarrefourSA'nın “Gurme” Market ağı genişliyor

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, “Yeni Nesil Market” vizyonu doğrultusunda İstanbul Büyükçekmece'de ve Ömerli'de iki yeni Gurme CarrefourSA açtı.

Türkiye perakende sektöründe CarrefourSA, Gurme marketlerine olan yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükçekmece ve Ömerli'de açılan iki yeni Gurme market müşterilerine hizmet vermeye başladı.

“Müşteri deneyimleri ve talepleri ile yatırımlarımızı şekillendirmeye devam ediyoruz”

Yeni marketlere ilişkin bir değerlendirme yapan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, Gurme CarrefourSA'ların özgün bir tasarıma, geniş bir ürün gamına ve rahat alışveriş imkânına sahip olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

“Biz müşteri deneyimleri doğrultusunda yatırımlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede İstanbul'un iki farklı noktası Büyükçekmece ve Ömerli'de Gurme formatımızı müşterilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Her iki bölge de organize sanayi tesislerine olan yakınlığı dolayısıyla yoğun bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Büyükçekmece ve Ömerli, son birkaç yıldır hem markalı konutların hem de sosyal yaşam alanlarının artmasıyla son derece gelişen bölgeler arasında yer alıyor. Bu bilgi ışığında müşterilerimiz en uygun fiyat politikasıyla sunduğumuz kaliteli ve güvenilir ürünlerimize rahatlıkla ulaşsın diyerek yepyeni Gurme açılışlarına imza attık. Her iki markette kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğün için her damak tadına uygun hem alışageldikleri kalite ve çeşitte ürünleri hem de alışılagelmişin dışında dünyanın farklı mutfaklarından ülkemize getirdiğimiz tatları sunuyoruz. Gurme marketlerimizi önemsiyoruz; farklı tat arayışı içinde olanlar ya da mesleği Gurme olup sürekli olarak yabancı mutfaklardaki yemekler için ürün ihtiyacı bulunanlar adına adeta bir lezzet deneyimleme platformu olarak hizmet veriyoruz.”

“Gurme marketlerimiz müşterilerimizin vazgeçemeyeceği bir mekân oluyor”

CarrefourSA Süper - Gurme - Mini Satış Genel Müdür Yardımcısı Ayten Engin Erçevik de, yeni Gurme yatırımlarına ilişkin olarak; “Gurme marketler, üç özelliğiyle öne çıkıyor; tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkânı Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri ülkemizde arayan müşterilerimize vazgeçemeyecekleri bir mekân sağlamış oluyoruz. Müşterilerimize, damaklarında alıştıkları tatlara, Gurme marketlerimizle hayat katıyoruz” dedi.

Büyükçekmece'deki Gurme CarrefourSA, toplam 1340 metrekare alan üzerine kuruldu. Yeni markette yaş sebze - meyve, kasap, balık, unlu mamuller ve şarküteri reyonlarının yanı sıra taze sushiden et ve balık pişirmeye, mevsimine göre 50 çeşit kabuklu deniz mahsulünden Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen 85 çeşit yöresel peynir ve 30 çeşit referans dünya peynirine, zengin organik - glütensiz - light ve diabetik ürünlerden geniş bir mahzene kadar toplam 23 bin ürün yer alıyor. Ücretsiz eve teslim hizmeti sunan market ayrıca, 25 kişilik personeli ve 45 adet kasası ile müşterilerinin alışverişini kolaylaştırıyor.

Ömerli'deki Gurme CarrefourSA ise toplam 811 metrekare alan üzerine kuruldu ve yine ücretsiz eve teslim hizmeti sunan yeni market, 20 kişilik personeli ile müşterilerine hizmetlerini ulaştırıyor.