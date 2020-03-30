Çarşı Kanat kelle paça çorbasında iddialı

Bunların başında önerilen ise kelle paça çorbası.

Beşiktaş'ta bulunan restoranın sahibi olan Kaptan Pilot Murat'ın çorbalarına rağbet virüsünde etkisini artırmasıyla birlikte arttı. Çorbacıda neredeyse çorba bulmak imkansız oldu. Son zamanlarda virüs sebebi nedeni ile sadece evdeki müşterilere ulaşan restoran, müşterilerin göstermiş olduğu ilgiden gayet memnun.