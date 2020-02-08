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Castrol, Formula E'ye adım attı

Küresel motor yağı sektörünün önemli markalarından Castrol, elektrikli araçlar için çalışmalarını sürdürüyor.

Elektrikli araçlara yönelik e-şanzıman ve batarya soğutma sıvılarını binek otomobillerde sunan madeni yağ devi, Jaguar Formula E takımı ile Formula E şampiyonasında yaptığı ortaklık ile pistlerde de şirketin e-sıvıları kullanılacak.



Dünyanın önemli madeni yağ üreticisi olarak Castrol, elektrikli araç sektörüne adım atıyor. Madeni yağ devi, hibrit ve elektrikli otomobillerin ihtiyacı olan tüm e-sıvılar ile sektöre girmeye hazırlanıyor. Piyasaya sunduğu hibrit ve elektrikli araçlara yönelik e-şanzıman sıvıları ile dikkat çeken şirket, e-sıvılarının performansını Jaguar Formula E takımı ile Formula E Şampiyonası'nda yapılan ortaklık ile pistlerde de ortaya koyacak.



Ortak geliştirilen teknolojiler Formula E'de yarışacak


Yapılan açıklamada; Formula E'nin altıncı sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Castrol ve Panasonic Jaguar Racing Formula E Team, dünyanın en büyük elektrikli otomobil yarışı Formula E'ye birlikte hazırlanma kararı aldı. Castrol'un elektrikli otomobiller için ürettiği e-sıvılar ve e-gresler Jaguar'ın I-TYPE 4 aracında kullanılacak ve iki markanın ortak geliştirdiği teknolojiler Formula E'de yarışacak. Formula E Şampiyonası, Castrol'ün ileri teknolojisini üst düzey performans koşullarında test etmeye ve geliştirmeye imkan tanıyacak.

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