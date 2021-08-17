Castrol Türkiye'de üst düzey atama

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü olarak 1 Temmuz 2021 itibarıyla görevine başlayan Nilay Tatlısöz; şirketin, Ukrayna ve Orta Asya yönetim ekibi ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi pazarlama liderlik ekibinde yer alacak. Tatlısöz ayrıca, Castrol Madeni Yağlar ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

İş hayatına inşaat ve bankacılık sektörlerinde iş geliştirme ve proje finansmanı alanlarında başlayan Tatlısöz, 2003 yılında bp Türkiye'ye katıldı. 2006 yılında Türkiye ve Orta Doğu pazarlarından sorumlu Ürün Teknoloji Müdürü olarak Castrol yolculuğuna başlayan Tatlısöz, 2009 yılından itibaren şirketin İngiltere'de Avrupa Bölgesi ticari madeni yağlar ve uzman ürünlerden sorumlu Ürün Teknoloji Müdürü ve ardından şirketin Uzman Ürünler Global Marka Müdürü olarak görev yaptı. 2015 yılında Türkiye'ye dönmesiyle sırasıyla, TRANSMAX Global Marka Müdürlüğü ve şirketin Türkiye Marka ve İletişim Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Tatlısöz ayrıca yeni teknolojiler, girişimcilik ekosistemi ve sivil girişimlerin sürdürülebilirliği oluşumlarında mentor ve koç olarak görev almaktadır.