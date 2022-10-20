Castrol ve Renault iş birliklerini 2027'ye kadar uzattı

Yapılan anlaşma ile madeni yağ markası, satış sonrası hizmetler kapsamında sunulan motor yağlarını otomotiv markası ile birlikte geliştirecek ve dünya genelindeki söz konusu otomotiv markasının bayilerine tedarik edecek.

Castrol ile Renault'un 2017 yılında Renault F1 takım sponsorluğuyla başlayan iş birliği 2020 yılında madeni yağ markasını küresel çapta satış sonrası servis dolumu motor yağı partneri olarak seçmesiyle devam etti.

Yapılan açıklamaya göre, 2021'de Renault F1 takımının Alpine F1 olmasıyla birlikte Formula 1'de yer alan araçların motorlarının geliştirilmesi konusunda medeni yağ markası ve otomotiv markası arasında artarak devam eden iş birliği ile binek ve ticari araçlara yönelik olarak çok daha iyi performans veren ürünler ve motorlar geliştiriliyor. Madeni yağ markası ile otomotiv markasının yaptığı yeni anlaşma ile de iş birlikleri 2027 sonuna kadar uzatıldı. İki şirketin yaptığı anlaşma, satış sonrası servis dolumunda kullanılacak motor yağlarını birlikte geliştirmeyi ve Renault Group markalarının (Renault, Dacia ve Alpine) dünya genelindeki bayi ağına ürün tedariğini kapsıyor.

Yeni motor yağı: AN 2022

İki şirket iş birliklerini 2027 sonuna kadar uzatmanın yanında ortak markalı ürün yelpazesini, euro 7 uyumlu araçlar için özel olarak tasarlanmış düşük viskoziteli yeni bir motor yağı ile de genişletiyor. Renault-Nissan-Mitsubishi anlaşması standartlarına uyacak şekilde özel olarak geliştirilen motor yağı AN2022 (Alliance Norm 2022), Türkiye'de piyasaya çıkacak araç modellerine göre satışa sunulacak.

Renault Group Global Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı François Delion, Castrol ile iş birliklerini 2027 sonuna kadar uzatmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Bu anlaşma, teknolojilerimizi en uygun hale getirmek için müthiş bir test alanı olan Formula 1'deki ilişkimizi tamamlayan ve iş birliğimizi daha da güçlendiren bir adım oldu. Bu alandaki uzmanlıklarımızı ortak bir havuzda buluşturmak, bayi ağımıza ve müşterilerimize mümkün olan en iyi satış sonrası hizmeti sunmamızı sağlıyor" dedi.

Castrol Global İş Birliklerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Slawek Radon satış sonrası anlaşmasını uzatmanın ve Renault Group ile yakın çalışmanın iki şirket arasındaki güçlü ve gittikçe derinleşen iş birliğinin bir kanıtı olduğunu vurgularken, “Müşterilerimize üstün ürün ve hizmetler sunmak için birlikte yeni iş fırsatları araştırmaya devam ediyoruz" diyerek iş birliklerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.