Çatalca Belediyesi pazar esnafını mağdur etti

Sabah semt pazarını kurmak için pazar yerine gelen esnaf, yapılan yer belirleme çizimleri yüzünden tezgah açamayınca, Çatalca Belediyesi önünde toplanarak çözüm istedi.

Çatalca Belediyesi, iddiaya göre, yaklaşık 3 yıl önce kapalı semt pazarı yapılması için semt pazarı esnafından para topladı. Toplanan paralarla Pazar yerinin belli bir bölümü kapatıldı ancak alan yetersizliği yaşandı. Sürekli sorun yaşayan Pazar esnafı bu sabah geldiğinde yer belirleme çizgilerinin yeniden çekildiğini ve daha önce verilen alanların küçültüldüğünü gördü. Çatalca kapalı semt pazarı tekstil bölümü yapılan çizimler sonrasında pazarın kurulamayacağını ve araçların içeriye giremeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi. Pazar yerinde toplanan esnaf, Çatalca zabıta müdürü ile görüştü. Sorun çözülemeyince pazarcılar, Çatalca Belediye binasına doğru yürümeye başladı. Belediye önünde toplanan yaklaşık 200 kişilik Pazar esnafı Belediye Başkanı ile görüşmek istedi. Belediye önünde toplanan kalabalığın yanına gelen Çatalca Belediye Başkan Yardımcısı İkram Kaya ve Hüseyin Aydın, Belediye Başkanı Mesut Üner'in burada olmadığını, pazarcıların aralarından temsilci seçerek Başkanla görüşebileceklerini, pazar yerinde yapılan çizimleri sileceklerini söyledi. Başkan Yardımcıları, herkesin daha önce yapılan düzene göre tezgah açabileceğini ve yer sorununun en kısa zamanda giderileceğini de belirtti. Yapılan açıklamalar sonrasında kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

“Belediyenin yapması gerekirken biz esnaf olarak para verip yaptırdık”

Pazar yerinde yaşanan sorunlar ile ilgili konuşan Esnaf Selçuk Söken, “Burası 2019 yılında kapalı pazar yeri haline getirilme kararı alındı. Belediyenin yapması gerekirken biz esnaf olarak para vererek yaptırdık. Şimdi ise bizimle alakası yok, şirket ile sizin sorununuz diyor. Şuan burada büyük sorunlar yaşıyoruz. Tezgahlarımızı açamıyoruz, bununla ilgili bizim yapacak bir şeyimiz yok diyerek bizi oyalıyorlar biz bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Pazar yeri yetersiz buraya sığmıyoruz. Çizilen yerlerde sıkıntılar var, tezgahları açamıyoruz. Arabalar giremiyor, tuvalet ve mescit yok, yağmurlu havalarda su alıyor bu sorunların giderilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim kendi paramızla yaptığımız yerimizi şuanda bizden alıyorlar”

Pazar yerinde tezgahını açamayan mağdurlardan Muharrem Karadağ, “Yaklaşık 8 - 9 yıldır bu pazarda esnaflık yapıyorum. Şu Anda hem maddi hem de manevi haklarımızı alamıyoruz. Kendi emeğimizle, kendi paramızla yaptığımız Pazar yerinde hakkımızı alamıyoruz. Yetkililerin bizi göz ardı etmesi ve esnaf olarak dışlaması bizleri bu duruma getiriyor. Bu sorunların akıl ve mantık çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Bizim kendi paramızla yaptığımız yerimizi şuanda bizden alıyorlar. Bugünkü sorunumuz, sözde çizilen yerlere kimsenin sığmaması ve esnaflar arasında sorun oluştaracak şekilde çizimlerin yapılmasıdır. Şu anda esnaf bu pazara sığmıyor, normalde tekstil bölümü tek başına sığmıyordu şimdi ise sebze ve tekstil bölümünü birleştirmeye çalışıyorlar. İki metre yer veriliyor ve hiçbir şekilde sığamıyoruz. Burada normalde tezgah yeri olup bir metre bile yer verilmeyenler de var, en az 100 tezgahın şuan yeri yok. Sadece tekstil kısmında bin 100 adet tezgah varken şuanda 500 civarında tezgah sığabiliyor. Ben tezgah açsam yanımda ki komşum açamayacak ve ben o adamla kötü olacağım. Ben komşumla neden kavga edeyim ikimizde ekmeğimizi kazanmak için buradayız” dedi.