Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi sakinlerinden Başkan Adayı Üner'e destek

Seçim çalışmalarına Ferhatpaşa Mahallesi gezisi ile devam eden Çatalca'nın AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “Söz Sizde” programı kapsamında mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Varolan belediyeden tüm Çatalca halkı gibi kendilerinin de hizmet alamadıklarını belirten Ferhatpaşa Mahallesi sakinleri, "Memleket işi, gönül işi" diyerek AK Parti belediyeciliğini istedi.

Söz Sizde Programı kapsamında Ferhatpaşa Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, ”Kapı kapı dolaşıp halkımızı dinleyeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim, sizler soracaksınız, biz cevaplayacağız.” dedi. Söz alan sakinler, “Yapacağınız Cumhuriyet Meydanı'na bir cami istiyoruz çünkü mevcut camiler merkeze uzak. Manisa Bayırlı sokakta araçlar yukarıya çıkmıyor, su söylüyoruz, getiremeyiz, gelin aşağıdan alın diyorlar. Birisi rahatsızlansa ambulans çıkamıyor, kendimiz aşağıya kadar indirmek zorunda kalıyoruz Cenazemiz olduğunda aşağı yola kadar battaniyeye koyup indiriyoruz çünkü cenaze aracı yukarıya çıkamayacağını söylüyor. Buraya yol istiyoruz” dediler.

"22.30'dan sonra Çatalca'da mahsur kalmak istemiyoruz"

Mahalle sakinleri ayrıca “Esnaflarımız iş yapabilsin diye üniversite istiyoruz. İki yıllık bir Meslek Yüksek Okulu da olur. Devlet Hastanesi'ne nöbetçi cerrah çocuk doktoru istiyoruz.Ulaşım sorunu var. Gece saat 22.30'dan sonra Çatalca'da hayat duruyor Hiçbir toplu taşıma aracı kalmıyor Evimize misafir geldiği zaman 22.30'dan önce kalkmaları gerekiyor. Saat 22.30'dan sonra köylere dahi ulaşım yok. Biz buna bir çözüm istiyoruz. Saat 22.30'dan sonra Çatalca'da mahsur kalmış durumdayız” taleplerini dile getirdi.

Yollar çamur, çocuklar için saha bile yok

Diğer bir grup ise “Çocuklarımız sokaklarda top oynuyorlar. Arabalara gelmesin dediğimizde ‘Amca senin araban benim çocukluğumdan kıymetli mi?' diye söyleyince inanın söyleyecek bir şeyimiz kalmıyor. Çocuklarımızın top oynayacağı bir saha istiyoruz. Kaldırımlarımız berbat durumda. Yollar keza öyle, çamur içinde, bozuk durumda. Özel hastane istiyoruz” dedi.

"Bahçelerimizde, seralarda çiçek üretip İBB'ye satmak istiyoruz"

Programın ilerleyen saatlerinde bir grup sakin “Kendi bahçelerimizde, seralarda çiçek üretip İBB'ye satmak istiyoruz İBB her yıl çiçek alımlarını dışarı illerden alıyormuş. Neden bizim buradan almasın, bizim burası her çeşit mahsul yetiştirmeye uygun. Bizden alsalar hem bize de kazanç olur” değerlendirmesinde bulundu.

"40 vaadin sadece 3 tanesini yerine getirdiler, biz tek tek hepsini yapacağız"

Tüm talepleri tek tek dinleyip notlar alan Çatalca AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, “İnanın bu istekleri yerine getirmek zor değil. Çatalca'nın 10 yıl kaybettiklerini biz 5 yılda tamamlayacağız. CHP 2014 seçim taahhütlerini yerine getiremedi. Vermiş oldukları 40 vaadin sadece 3 tanesini yerine getirdi. Bunların hepsini ben yerine getireceğim, sizlere söz veriyorum. Bu kadar basit şeyleri bile yerine getiremeyen bir yönetimden Çatalca'mızı Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle değiştirelim ve gönül belediyeciliğiyle, Ak belediyecilikle Çatalca'mızı taçlandıralım” dedi.