Çatalca Kaymakamlığı, Karadeniz Bölgesi Sınır Ötesi Ticaret Köprüleri Projesi için ilk adımı attı

Çatalca'da düzenlenen seminerlerde çiftçi ve işletmecilere, dış ticaret ve gümrük ile ilgili eğitimler veriliyor.

Avrupa birliği tarafından desteklenen Karadeniz Bölgesi Sınır Ötesi Ticaret Köprüleri projesi kapsamında Çatalca'da ilk adımlar atıldı. Proje kapsamında Çatalca'da başlayan eğitim seminerlerine 46 üretici ve işletme temsilcisi katıldı. Yunanistan, Moldova, Romanya, Ermenistan ve Türkiye'yi kapsayan proje ile ortak ülkelerin tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren üreticileri bir araya getirilerek, karşılıklı ticaretin artırılması.

Projeye katılan üretici ve işletmecilere, Çatalca Kaymakamlığı tarafından yapılan seminerlerle, gümrük ve dış ticaret eğitimleri verilecek. İki gün sürecek bu eğitimlerin ardından, proje kapsamındaki ülkelere giderek, fuarlara katılacak olan üretici ve işletmeciler, fikir alışverişleri ve antlaşmalar yaparak İthalat ve İhracat yapmayı hedefliyor.

Proje hakkında bilgi veren Çatalca ilçe Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, “Bugün Avrupa birliğinin desteklediği ve Kaymakamlığımızca yürütülen Ticaret Köprüleri projesinin eğitim aşamasını gerçekleştiriyoruz. Burada, tarım, hayvancılık ve su ürünleri üretimini yapan küçük ve orta büyüklükteki işletme sahiplerinin eğitim sürecini gerçekleştiriyoruz. Hem tarımsal üretimlerin ruhsatlandırma aşamasını, hem de ithalat ve ihracatta gümrük işletmeciliğinin nasıl yapılacağı konusunda işletme yetkililerimizi bilgilendiriyoruz. Yunanistan, Moldova, Romanya, Ermenistan ve Türkiye'nin de katılımıyla bir program yürütüyoruz. Bu program çerçevesinde, fuarlar, gezi programları ve eğitim faaliyetleri düzenlenecek. Buradaki amaç, işletmelerin birbirlerini tanımaları, tecrübe paylaşımı, bilgilerini arttırmaları ve ticaret hacmini genişletmeleri. Çatalca İstanbul'un dörtte biri olan tarım ve hayvancılığın önem arz ettiği bir yer. Çatalca'nın Karadenize kıyısı olan ülkelerin benzer işletmeleri ile ilgili yapacağı bu ortak çalışmanın da ticaret hacmini genişleteceğini düşünüyoruz. Çiftçilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çatalca Ziraat Odası Başkanı Seyit Çetin ise, “Ticaret Köprüleri Projesi hem bölgemiz için hem de Çatalca dışında ki bölgeler için çok güzel bir proje. Burada ürettiğimiz ürünleri Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde değerlendireceğiz. Aynı zamanda orada ki tarımla ilgili üretim aşamalarında ki parametreleri karşılaştıracağız. O ülkelerin üretim şekilleri ile bizim üretim şekillerimizi karşılaştırarak, fikir alışverişlerinde bulunacağız. Bölge için çok güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Bu bölgenin tarımsal faaliyetlerini arttıracağına ve iyileştireceğine inanıyorum. Bu projede emeği olan herkese şahsım ve bütün çiftçiler adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.