Çatalca'da ayçiçeği tarlasındaki cesetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Çatalca'da ayçiçeği tarlasında 17 yerinden bıçaklanarak öldürülen 29 yaşındaki müteahhitin olayıyla ilgili olarak gözaltına aldığı 1'i kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra taziyeye gidip aile ile tartıştığı öğrenildi.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ayçiçeği tarlasına giden bir kişi, daha önce gördüğü aracı aynı yerde park halinde görünce şüphelenmişti. Ardından aracın yanındaki ağaçlık alana doğru bakınca yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmüştü. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlatmış, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği anlaşılmıştı. Vücudunun değişik yerlerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunan erkeğe ait ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Polis ekipleri, aracı olay yerinden alarak incelemek üzere emniyete götürmüştü.

17 bıçak darbesi

Polis ekipleri, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen cesedin 29 yaşındaki müteahhit Emre Öztürk'e ait olduğunu belirledi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede de vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edildi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı.

Cinayetten sonra cenazeye katılmış

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda şüpheli şahısların tespiti sürerken Öztürk'ün cenazesi adli tıp önünde alınırken ailesi iddiaya göre birileriyle kavga etti ve taraflar karakolluk oldu. Polis cinayeti işlediği değerlendirilen ve olaydan sonra cenazeye katılan 1'i kadın 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.