İhlas Haber Ajansı

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Çatalca'da bariyerlere çarpan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saat 21.30 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca ayrımında yaşandı. Çatalca istikametine seyreden 39 EE 480 plakalı otomobilin sürücüsü Mücahit Sedeoğlu, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Sedeoğlu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda sürücü Sedeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

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