Çatalca'da büyük fabrika yangını

Çatalca'da bin 600 metrekarelik bir oyuncak fabrikasında yıldırımın düşmesinin ardından yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Alev alev yanan fabrika drone ile havadan görüntülendi

İstanbul'un Çatacalca Subaşı Köyü Körfez Sokak'ta bulunun bin 600 metrekarelik bir oyuncak fabrikasına yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesinin ardından fabrikada yangın çıktı. Fabrikayı alevler sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan fabrika drone tarafından havadan görüntülendi.