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Çatalca'da dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Çatalca’da bugün öğle saatlerinde bir anda etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Çatalca'da bugün öğle saatlerinde bir anda etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürürken, sürücüler zor anlar yaşadı.


İstanbul'da bugün görülen sağanak yağmur, Çatalca'da yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Öğleden sonra bir anda etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Yola devam etmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolu yağışının dinmesini bekledi. Dolunun ardından ise kısa süreli sis etkili oldu. İstanbul'da yağmurun ara ara devam edeceği tahmin ediliyor.

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