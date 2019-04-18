Çatalca'da et yüklü tır devrildi: 1 kişi ağır yaralı

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda et yüklü TIR devrildi, sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca Gişeler Mevki'i Edirne İstikameti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 L 5644 plakalı et yüklü tırın sürücüsü İmam D. viraja girdiği sırada yoğun rüzgar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Biranda kontrolden çıkan tır devrildi. Kazayı gören çevredeki sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan tır sürücüsü İmam D.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.