Çatalca'da köpek kavgası cinayetle sonuçlandı

Çatalca'da iki aile arasında iddiaya göre köpeklerin birbirine saldırması nedeniyle başlayan kavga, cinayetle sonuçlandı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Olay geçtiğimiz Cumartesi günü Çatalca'ya bağlı İzzettin Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, koyun otlatan iki çobanın köpekleri birbirlerine saldırdı. Köpekleri saldırısında iki çoban da birbirini suçlayarak kavgaya tutuştu. Çobanların ailelerine haber vermesiyle kavga büyüdü. Kavgada çobanlardan birinin babası olduğu öğrenilen Bülent E., karşı tarafa kurşun yağdırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, kavgayı izleyen Fatih Seçkin ise hayatını kaybetti. Olayı inceleyen jandarma ekipleri, katil zanlısı Bülent E.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Henüz bir ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Fatih Seçkin'in cenazesi bugün gözyaşlarıyla Çatalca'da toprağa verildi.