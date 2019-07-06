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Çatalca'da minibüs devrildi: 20 yaralı

İSTANBUL (İHA) – Çatalca’da piknikten dönen işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12’si ağır 20 kişi yaralandı.

İSTANBUL (İHA) – Çatalca'da piknikten dönen işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 12'si ağır 20 kişi yaralandı.


Kaza, Çatalca Hisarbeyli- Başakköy yolu üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LPG 542 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12'si ağır 20 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.


Öte yandan, minibüsteki kişilerin Çilingoz'dan piknikten dönen fabrika işçileri olduğu öğrenildi.

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