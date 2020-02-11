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Çatalca'da Osmanlı zamanından kalma mezarlar da ilgisizlik dikkat çekiyor

Çatalca’da, Çatalca Belediyesi’nin eski gasilhanesinin yanında bulunan tarihi mezarlar ile ilgilenilmiyor.

Çatalca'da, Çatalca Belediyesi'nin eski gasilhanesinin yanında bulunan tarihi mezarlar ile ilgilenilmiyor. Taşları kırılan mezarların hemen yanı başlarında görülen çöpler de tepki çekti. Tarihi mezarların Çatalca Belediyesi'ne 300 metre uzaklıkta bulunması ise dikkat çekti.


İstanbul'un her köşesinde Osmanlı zamanından kalma tarihi eserler bulunuyor. Çatalca'da tarihi eserlerin ve tarihi mezarların bulunduğu yerler arasında yer alıyor. Çatalca Belediyesi'ne ait eski gasilhane yanındaki bahçede 1500'lü yıllardan kaldığı iddia edilen 3 adet mezar bulunuyor. Mezarların atıl durumdaki halleri görenleri üzüyor. Mezar taşları kırılmış halde ve yan yatmış halde bulunuyor. Osmanlı zamanından kalma tarihi mezarların alanı ayrıca Çatalca Belediyesi'ne de 300 metre kadar uzaklıkta bulunuyor.

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