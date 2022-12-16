Çatalca'da piknik tüpü hırsızlığı kamerada

İstanbul Çatalca'da bir hırsız, marketin önündeki iki piknik tüpünü çaldı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli de kısa sürede yakalandı.

Olay, 13 Aralık Salı günü gece saatlerinde Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketin önüne gelen hırsız, etrafı kontrol ettikten sonra kimsenin olmadığını anlayınca, dükkanın önündeki iki piknik tüpünü alarak oradan uzaklaştı. Tüplerin olmadığını anlayan market sahibi, hırsızlık olayını polise bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızlık şüphelisini tespit etti. Şüpheli M. Can Kıldaş'ı çaldığı tüpler ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızın dükkanın önünde bulunan tüpleri çalarak oradan uzaklaştığı görülüyor.