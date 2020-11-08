Çatalca'da yankesiciler yakalandı

Çatalca'da yankesicilik yöntemiyle bir şahsın cebinden 3 bin 700 lira çaldığı öne sürülen 2 kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Kaleici Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde H.G. isimli şahsın cebinden 3 bin 700 liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri ve çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını belirledi. Harekete geçen polis ekipleri zanlılar Mustafa U. ve Ozan U'yu kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde çaldıkları 3 bin 700 lira para da bulundu. Şüphelilerden Mustafa U.'nun emniyette yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından 15 kaydının bulunduğu, Ozan Ü.'nün ise 4 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıldır sahte kimlikle kaçak olarak yaşadığı tespit edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.