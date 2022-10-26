İhlas Haber Ajansı

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Çatalça'da yıkım çalışmaları devam ediyor

Çatalca’da hazine arazisi üzerine yapılan yaklaşık bin 200 gecekondunun yıkım çalışması bugünde devam ediyor.

Çatalca'da hazine arazisi üzerine yapılan yaklaşık bin 200 gecekondunun yıkım çalışması bugünde devam ediyor. Gecekondusunu yıktırmak istemeyen bir vatandaş yaktı. Gecekondunun alev alev yanması kamerada


Çatalca Hallaçlı Mahallesi'nde hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılan gecekonduların yıkım dün çalışması dün başlamıştı. Bugünde devam eden yıkım çalışmasında zaman zaman jandarma ve vatandaşlar arasında gerginlikler yaşanıyor. Gecekondusunu yıktırmak istemeyen bir vatandaşta yaktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı. İhbar üzerine ola yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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