Çatalca'ya 6 bin 500 metrekarelik kültür merkezi

Devlet Hastanesi çalışanları ile buluşup Yalıköy, Binkılıç ve Çiftlikköy gibi yerlerde oturan vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştıracak servis hizmeti vereceklerini açıkladı.

Ak Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,halk kütüphanesi'nde seçmenler ile buluştu. Vatandaşları tek tek dinleyen Üner,vatandaşlara hitaben“sorunlarınızı bizlere söylemekten çekinmeyin, siz söyleyeceksiniz biz yapacağız. Bizim çok güzel bir kültür merkezi projemiz var. 6 bin 500 metrekare alana sahip bir kültür merkezi yapacağız. Gerekirse rehber öğretmenlerimiz burada çocuklarımıza destek olacak. Gençlerimiz bunu hak ediyor. Çatalca'da bir şeylerin değişmesi gerekiyor 10 yıldır hiçbir hizmet yapılmadı. Biz Çatalca'yı halkımızla birlikte yöneteceğiz. Ne söz verdiysek yapmaya çalışacağız. Önemli olan Çatalca'ya hizmetin gelmesi”dedi.

Belediye Binası'nın önünde cadde esnafı ile görüşen Mesut Üner, esnafın sıkıntılarını dinledi. Üner,esnafın “10 yıldır hizmet yok. Yollar kötü durumda, otopark yok, sokakları çöp götürüyor.”şikayetlerini not aldı. Üner,”CHP ile kaybolan 10 yılı geri getirmek için çalışacağız. Çatalca'nın yaşanılabilir bir ilçe olabilmesi için gayret göstereceğiz. Biz buranın çocuğuyuz. Kazanalım veya kaybedelim, yine burada olamaya devam edeceğiz”deyip ilçeye bugüne kadar gelmeyen tüm belediyecilik hizmetlerini getireceklerini belirtti.

“Kreş ihtiyacını karşılayacağız”

Çatalca Devlet Hastanesini de ziyaret edip personelle görüşen Ak Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner,“Hastane,bizim hastanemiz. Çalışanların dertlerine ortak olmak istiyoruz. Benim telefonum 24 saat açık, her sıkıntınızda beni arayabilirsiniz. Yapacağımız bir şey varsa her zaman yapmaya hazırız. Her görüşten insana saygılıyız. Hastanede çalışan personelin en çok çocukları için kreş ihtiyacı olduğunu gözlemledik. Kreş ihtiyacını karşılayacağız”diye konuştu.

"Sizler bizim için önemlisiniz"

“Sizler bizim için önemlisiniz“diyen Ak Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner,“Hepinize halkımıza karşı göstermiş olduğunuz bu güler yüzlü tutumunuzdan dolayı Çatalca halkı adına teşekkür ederim. Sizler bizim için önemlisiniz. Halkın sağlığa kavuşması için elinizden geleni yapıyorsunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordine ederek tiyatro,sinema ve diğer sosyal aktivitelerin burada olmasını sağlayacağız. Hasta çocuklar için palyaço kıyafetleri, boyama ve hikaye kitapları ile birlikte diğer talepleri de not aldık. Bu taleplerin hepsini karşılayacağız”ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız hastaneye ulaşımlarını kolaylaştıracak “

Hastaları taşıyacak servis konusunda da açıklamalarda bulunan Mesut Üner,“Özellikle merkeze uzak olan Yalıköy, Binkılıç ve Çiftlikköy gibi yerlerde oturan vatandaşlarımız hastaneye ulaşımlarını kolaylaştıracak servis hizmeti vereceğiz”dedi.