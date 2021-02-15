Çatıda tehlikeli kar temizleme anı kamerada

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası çatıya çıkan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan kar temizlik çalışması yaptı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı evlerin çatılarında birikinti yaptı. Sosyal medyaya yansıyan ve Avcılar'da çekildiği belirtilen bir görüntü ise yürekleri ağza getirdi. Görüntülerde 3 katlı bir evin çatısına çıkan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan kar küreme çalışması yaptı. Korku dolu anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.