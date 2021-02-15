Çatıda tehlikeli kar temizleme anı kamerada

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sonrası çatıya çıkan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan kar temizlik çalışması yaptı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası çatıya çıkan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan kar temizlik çalışması yaptı. O anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul'da 2 gündür etkili olan kar yağışı evlerin çatılarında birikinti yaptı. Sosyal medyaya yansıyan ve Avcılar'da çekildiği belirtilen bir görüntü ise yürekleri ağza getirdi. Görüntülerde 3 katlı bir evin çatısına çıkan bir kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadan kar küreme çalışması yaptı. Korku dolu anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.