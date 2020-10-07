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Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti

Ümraniye Tatlısu Mahallesi’nde bir binanın çatısında sıkışan yaralı martıya Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağlı ekipler müdahale etti.

Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde bir binanın çatısında sıkışan yaralı martıya Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler müdahale etti. Çatıdan kurtarılan yaralı martı, rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı.


Ümraniye Tatlısu Mahallesi Sıtkı Sokak içerisinde bir binanın çatı katında sıkışan yaralı martıyı gören vatandaşlar, martının görüntüsünü çekerek sosyal medyada paylaştı.Yaralı martının durumu ile ilgili paylaşımı gören Ümraniye Belediyesi'ne bağlı ekipler, kısa sürede adrese giderek yaralı martıya müdahale etti. Henüz yavru olduğu anlaşılan yaralı martı, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler tarafından çatıdan kurtarılarak araca alındı. Kanadından yaralı olduğu tespit edilen martı daha sonra rehabilitasyon merkezine götürülerek tedavi altına alındı. Bu müdahaleden memnun kalan vatandaşlar ise tekrar sosyal medyadan paylaşımda bulunarak Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür etti.

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