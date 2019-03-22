Çavuşoğlu'ndan İslam düşmanlığına karşı birlikte mücadele çağrısı

Küresel barış ve huzuru tehdit eden bu belayı ancak iş birliğiyle, diyalogla ve toplumlarımız arasında ki etkileşimi artırarak aşabiliriz” dedi.

Dışişleri Bakanı ve İslami İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İTT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed El-Useymin ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünya ülkelerine birlik çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu,” Saldırıyla birlikte İslam düşmanlığının ırkçılığın ve tahammülsüzlüğün bir coğrafyanın ya da bir zümrenin sorunu olmadığını da görmüş olduk. Bu terör saldırısı İslam düşmanlığının küresel bir mesele olduğunu ortaya koymuştur. Daha önce Filistin ve Kudüs konularında nasıl harekete geçtiysek yine aynı çabuklukla Yeni Zelandalılar başta olmak üzere tüm Müslümanlara dayanışma ve birlik içinde olduğumuzu toplantıda ifade ettik. Yeni Zelanda halkının ve hükumetinin bu terör saldırısı karşında sergilediği tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu tutumun tüm dünya ülkelerine ve özellikle ırkçılığın arttığı ülkelerdeki siyasetçilere örnek olmasını diliyoruz. Yeni Zelanda'nın terörle İslam karşıtlığıyla olan mücadelesinde yanında olacağız” diye konuştu.

“Gelin İslam düşmanlığını kapsamlı şekilde birlikte ele alalım ve birlikte mücadele edelim”

İslam düşmanlığına karşı birlikte mücadele çağrısı yapan Çavuşoğlu, “Bir ülkeden ve kuruluştan İslam düşmanlığı, ırkçılık ve terörizmin neden olduğu bu katliam karşısında Müslümanlara destek mesajları gönderdiğini görüyoruz. Ancak Avrupa'da dünyanın diğer bölgelerinde kınamak bir yana bu terör saldırılarını ve arkalarında ki hasta ideolojileri neredeyse öven bir takım çevrelerde mevcut. Bunların arasında siyasetin ve medyanın içinde olanlarda var. Bu insanlık dışı zihniyeti maruz gören hatta aklayan ve cesaretlendiren beyanların ve söylemlerin kabul edilebilir bir yanı yoktur. Dış politikasını insani değerler üzerine kuran bir ülke ve İslam İşbirliği Zirve dönem başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü,ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde birlikte ele alalım ve birlikte mücadele edelim. Küresel barış ve huzuru tehdit eden bu belayı ancak iş birliğiyle, diyalogla ve toplumlarımız arasında ki etkileşimi artırarak aşa biliriz” diye konuştu.

“İslam işbirliği teşkilatı toplantısının atılacak somut adımlar için bir milat olmasını temenni ediyorum”

“İslam işbirliği teşkilatı toplantısının atılacak somut adımlar için bir milat olmasını temenni ediyorum” diyen Çavuşoğlu,“Artan İslam düşmanlığıyla ve özellikle nedenlerine dikkat çektiğimiz bugünkü toplantıda Uluslar arası alana da gerekli adımların atılması ve takibinin yapılması için İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki tüm mekanizmaları kullanmaya karar verdik. İslam işbirliği teşkilatı toplantısının bu alanda atılacak somut adımlar için bir milat olmasını temenni ediyorum. Saldırıda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize rahmet. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Ailelerine ve Yeni Zelanda halkına da baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.