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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

Fenerbahçe’nin bugün deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Fenerbahçe'nin bugün deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.


Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Kadir Sağlam ve Erdinç Sezertam eşlik edecek.

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