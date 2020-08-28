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Çaykur Rizespor, Remy'i kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Fransız forvet Loic Remy ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy'i renklerine bağladı. Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın da katıldığı törende 33 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Karadeniz ekibi, resmi sitesinden Remy transferi hakkında şu açıklamayı yaptı:


"Loic Remy geçtiğimiz sezon Fransa liginde Lille forması giymişti. Dünya Kupası dahil Fransa A milli takımı ile 31 maçta 7 gol atan yeni transferimiz Remy; sayısız başarı ve kupanın yanında Chelsea ile bir Premier League, Olympique Lyon ile iki Fransa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonlar Liginde 26 maçta 9 gol atan Loic Remy; kariyeri boyunca resmi maçlarda 138 gol attı. Remy'nin kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz."

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