Caz müziğinin Kuzey Işığı Jaga Jazzist İş Sanat'ta

Norveçli caz topluluğu Jaga Jazzist, 25 Ocak'ta İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kendilerine has müzik tarzlarıyla dikkat çeken Norveçli caz topluluğu Jaga Jazzist, 25 Ocak Çarşamba, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk albümleri ‘A Livingroom Hush' ile ‘BBC yılın caz albümü' ödülünün sahibi olan, 90'ların shoegaze akımından 70'lerin progressive rockına uzanan yenilikçi bir rock yolculuğuna çıkardıkları albüm çalışmalarını etkileyici sahne şovlarıyla sahneye taşıyan Jaga Jazzist, müzik dünyasında 28'inci yılını kutluyor.

Birbirinden farklı tınılarda enstrümanları kullanarak oluşturdukları ritmik, melodik ve aynı zamanda hipnotize edici tarzlarıyla sıra dışı müzisyenlerden oluşan grup, seyirciye alışılmışın dışında bir performans vadediyor. Konser biletlerinin Biletix'ten temin edildiği açıklandı.