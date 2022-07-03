CCI'ın kredi notunu teyit edildi

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notunu BBB-, görünümünü ise “Pozitif” olarak teyit etti.

Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in (CCI) Yabancı ve Yerli Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu ve Uzun Vadeli Birincil Teminatsız Derecelendirme Notunu, yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB-', görünümünü ise Pozitif olarak teyit etti. Fitch, kredi güncelleme raporunda, CCI'ın finansal profilinin, sürekli olarak güçlü seyreden faaliyet kârlılığı sayesinde, pazarlarının bir kısmındaki zayıf faaliyet ortamına rağmen güçlü kalmaya devam etmesini beklediğini ifade etti.

Kredi profili için temel kısıtlayıcı unsur olarak ise Fitch, CCI'ın döviz cinsinden borç ve işletme giderlerinden doğan kur riskini işaret etti, ancak bunun yönetilebilir seviyede olduğunu ekledi. Fitch raporunda, CCI'ın zorlu koşullar altında faaliyet gösterme deneyimi, iyi yönetilen kur riski, güçlü nakit yaratma kabiliyeti ve ihtiyatlı finansal politikasının da altı çizildi.

Kredi notu ile CCI'ın finansal piyasalardaki haklı ayrışması teyit edildi

Şirketten yapılan açıklamada görüşleri bulunan CCI CEO'su Burak Başarır, Fitch Ratings'in “Yatırım Yapılabilir” seviyede not verdiği tek Türk şirketi olduğuna değinerek “Yatırım yapılabilir seviyedeki notumuzun teyidi ve pozitif görünümün korunması CCI'ın finansal piyasalardaki haklı ayrışmasının teyidi olarak bize gurur vermektedir. Güçlü hissedarlık yapımız, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalardaki büyüme potansiyelimiz, zengin ürün portföyümüz ve disiplinli mali yapımız ile faaliyetlerimize devam ediyoruz” yorumunu paylaştı.

Kredi notunun, CCI'ın ana pazarlarındaki konumu, güçlü sermaye yapısı ve meşrubat sektörünün dayanıklılığı ile desteklenmeye devam ettiğini belirten Başarır, notun aynı zamanda, Fitch'in ilgili metodolojisi çerçevesinde The Coca-Cola Company'nin stratejik desteğinden de olumlu etkilendiğine dikkat çekti.